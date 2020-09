Příspěvek 6000 korun i samoživitelkám?

Podle vyjádření zástupců poslaneckých klubů pro Právo by poslanci STAN mohli najít podporu jen u sociální demokracie a lidovců. To k prosazení návrhu nestačí, pro by byla jen třicítka poslanců.

„V každém případě souhlasím s tím, že musíme podporovat i rodiny s dětmi, návrh si proto zcela určitě podrobně prostuduji a pak se k němu podrobně vyjádříme,“ řekla Právu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Připustila, že stát by měl pomáhat všem rodinám, které jsou v těžké situaci, a dodala, že podpořit by se měli nejen osamělí rodiče, ale třeba i rodiny, kde jeden je těžce nemocný a druhý má nízký příjem.

„Jsme připraveni takové návrhy, které směřují na pomoc nejvíce ohroženým skupinám, jako jsou samoživitelky, vdovy, vdovci, maminky, co vychovaly děti, podpořit,“ řekl lidovecký předseda Marian Jurečka s tím, že jeho strana už před prázdninami navrhovala pět tisíc pro rodiče za každé dítě. „Koalice to smázla a tento návrh odmítla,“ dodal.

Schillerová ostře proti

Zásadně proti je ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Už dříve avizovaný nápad označila za populistický a nepromyšlený, který rozhodně nepodpoří.

„Podporujeme rodiče bez ohledu na to, jestli jsou samoživitelky nebo rodiče malých dětí. Zcela zásadním způsobem jsme zvedli rodičovský příspěvek z 220 na 300 tisíc. V rámci ko­alice jsme se poměrně nedávno dohodli na náhradním výživném, to je velice významný krok, který mohou samoživitelky využít,“ uvedla šéfka státní kasy v CNN Prima News.

Obdobně se vyjádřila místopředsedkyně klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová, podle níž jde o populistický návrh před volbami. „Návrh jsem zatím nečetla, ale hrozím se toho, jak chtějí vydefinovat skupinu samoživitelů. Neznám žádný systém, který by evidoval lidi jako samoživitele. Přijde mi na hlavu, jak by to chtěli hodnotit a jak by to mohlo být spravedlivé,“ řekla.

Na to narážel i premiér Andrej Babiš (ANO) ve vyjádření pro Právo. „Pokud bychom byli schopni příjemce identifikovat, pak by se o tom dalo uvažovat,“ řekl. Podle něj by úřady práce musely prověřovat příjmy domácnosti a to je podle něj problém.

Velmi vlažně se k návrhu staví místopředseda klubu ODS Marek Benda. „Mám pocit, že z toho rozdávání peněz jsme se všichni už zbláznili. Každý se předhání, komu ještě dát, kde najít nějakou skupinu, která se jemu zdá jako ohrožená. Nevím, proč to jsou v tuto chvíli samoživitelé,“ prohlásil.

„Na brečení samoživitelů jsem vždy opatrný. Jestli je jediným kritériem, že je někdo samoživitel, a nezohledňuje se výpadek příjmu a je jedno, jestli je někdo bohatý nebo chudý, tak bych k tomu byl opatrný,“ dodal Benda.

Právě definice osamělých rodičů by zajímala i předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. „K návrhu se nestavím zády, je k debatě. Ale říci jednoznačně, kdo je osamělý rodič, je vždy ošemetné. Já třeba za samoživitele nepovažuji lidi, kteří sice vychovají dítě sami, ale druhý rodič jim přispívá,“ poznamenala.

Asi 180 tisíc domácností

Podle ní je však návrh STAN smysluplnější než to, co dělá vláda. „Ta jde po nejsilnějších voličských skupinách, což samoživitelé nejsou, a přitom určitě jsou krizí ohroženi,“ dodala. Stanovisko zatím nemají piráti, kteří podle místopředsedkyně klubu Olgy Richterové musí návrh nejdřív probrat mezi sebou.

Poslanci STAN ve Sněmovně předložili návrh zákona minulý pátek. „Reagujeme na aktuální dopady kolem pandemie koronaviru, kvůli které se mezi nejvíce ohrožené skupiny zařadili právě rodiče samoživitelé,“ zdůvodnil pro Právo šéf STAN Vít Rakušan.

Podle něj se řada rodičů samoživitelů dostala do svízelné situace, někteří kvůli krizi přišli o práci, jiní byli nuceni se zadlužit. „Matky samoživitelky tvoří vedle seniorek druhou nejohroženější skupinu chudobou,“ tvrdí navrhovatelé.

Návrh zákona se má týkat rodičů, kteří jsou buď svobodní, ovdovělí, nebo rozvedení, přičemž pečují o nezletilé děti, nejdéle však do 26. roku jejich věku. O příspěvek by měli sami písemně požádat příslušný úřad práce. Podle odhadů by se měl mimořádný příspěvek týkat zhruba 180 tisíc domácností osamělých rodičů.