Příroda si s pěstiteli meruněk pohrála. Někteří se bojí o úrodu

Sám je představitelem významné ovocnářské společnosti Pomona v Těšeticích na Znojemsku, kde se starají o rozsáhlé ovocné sady včetně meruněk. „Co se týká našich meruněk, zdá se, že nás to minulo. Nějaké škody jsou, ale násada květů byla silná, a tak se nedá mluvit o ztrátách úrody. Zbylo dostatek květů, aby úroda byla dobrá. Samozřejmě jsou výjimky, někde mráz stromy zasáhl více, ale není to nic zásadního,“ řekl Pokorný.

„Nezapalovali jsme je, situace se vyvíjela tak, že to nebylo nutné. Svíce jsme tak ušetřili, kdyby se měly mrazy ještě vrátit,“ řekl Pokorný. Použití svící sadaři důkladně zvažují, protože svíce pro jeden hektar sadů znamenají náklady padesát tisíc korun na jednu mrazivou noc. Více takových nocí už posouvá produkci meruněk do prodělečných činností.

Štěstí jako v Těšeticích neměli ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. „Nás to chytlo. Počítám, že šedesát procent květů je zničených. Úroda bude špatná, možná by ji spravilo, kdyby aspoň plody byly velké, že by to trochu dohnalo ztráty,“ řekl Právu Radek Jansta z rodinné ovocnářské firmy. Na mráz se přitom nachystal.