Přípustné, či nikoliv? Nejvyšší soud rozhodne o využívání odposlechů

Rozhodovací praxe soudů se dosud liší. Některé záznamy z jiných trestních věcí v soudní síni přehrát odmítají, jiné je naopak povolí. Nejvyšší soud by tak mohl různé názory sjednotit. Rozhodnutí kolegia složeného z dvaadvaceti trestních soudců by podle informací Práva mohlo padnout 16. prosince.

Soudci se budou zabývat dvěma letošními verdikty různých soudních senátů NS, které vyjádřily názor, jenž do té doby na nejvyšší justiční úrovni zřejmě nepadl: že lze použít nahrávky pořízené v soukromí odposlouchávaného jako důkaz v trestní věci, i když původně policisté hledali důkazy kvůli úplně něčemu jinému.

Další soud nařídil matce předat dceru do nemocnice kvůli očkování

Další soud nařídil matce předat dceru do nemocnice kvůli očkování Domácí

Pokud by s tím souhlasila nadpoloviční většina soudců kolegia, byly by oba verdikty zveřejněny v tzv. Zelené sbírce soudních stanovisek a rozhodnutí Nejvyššího soudu.

„Znamenalo by to, že trestní kolegium Nejvyššího soudu za takovým rozhodnutím stojí a považuje jej za zásadní judikát, podle kterého by se mělo postupovat v obdobných případech,“ sdělil Právu mluvčí NS Petr Tomíček.