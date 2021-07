Přijel tým s injekcemi. Tak proč neudělat pár kroků

Devětašedesátiletý Zdeněk Bartoš přichází jako první, přesně na druhou. „Nikdo mne nepřemlouval. Když to vyhlásili v rozhlase, tak jsem si prostě řekl, že půjdu,“ vysvětluje. „Šel bych tak jako tak, ale tady, když tady bydlím, je to lepší.“ Žádnou registraci nepotřebuje. „Já ani nevím, co obnáší, tak proč to nevyužít takhle,“ rozkládá.

Kdo přijde a splňuje požadované předpoklady, ten obdrží vakcínu. V tomto případě od Moderny. Příslušná lejstra se vyplní v zasedačce obecního úřadu, poučení přidává lékařka ve stínu bestsellerů, v místnosti, která jinak slouží jako knihovna. Odsýpá to.

„Jste pravák, nebo levák?“ „Pravák.“ „Tak to píchneme do levé.“ Injekce, náplast a hotovo. Patnáct minut v čekárně a za čtyři týdny přijďte znovu, na druhou dávku. Stejné kolečko absolvuje chvíli poté i Pavel Kajer. Také jemu schází jen rok do sedmi křížků, jde se mu ztěžka, o francouzských holích.

Každému, kdo přijde

„Napřed se nám se ženou do očkování nechtělo, ale když to pak vidíte v televizi... A vzhledem k našemu věku, prostě jsme se domluvili, že ano.“ Kvůli strachu z covidu?

„Je to nemoc. A nevíte, jak dopadne. U někoho dobře, u někoho hůř,“ krčí rameny a dodává: „Myslím, že očkování je dobré. A není na co čekat, je třeba jít, dokud je čas, než přijde to nejhorší. Ale jezdit se někam registrovat je složité, lepší je to tady. Sice jsme byli připravení, že pojedeme do Stříbra nebo do Plzně, jenže pro mne je cestování složité.“

Během první půlhodinky dorazilo šest lidí, k páté odpoledne jich bylo 21. „Přijeli jsme s dvěma stovkami vakcín a budeme tady do šesti večer, kdyby se tady objevili na poslední chvíli ještě další zájemci, tak je určitě nevyhodíme,“ sdělila Petra Štenglová ze společnosti EUC klinika, která tyto spanilé jízdy zajišťuje.