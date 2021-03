Při procházce malou obcí nestihnu ani uspat dítě, říká matka z Hostějova

V případě Hostětína na Slovácku, který má 46 obyvatel, obec projdou za deset minut. V porovnání s možnostmi obyvatel velkých měst, kde se mohou lidé volně pohybovat i na desítky kilometrů jedním směrem, je to nepoměr.

„Je to hloupost, obyvatelé naší obce nemohou být okleštěni hranicemi katastru. Na šířku máme asi šest set metrů, na délku dvanáct set metrů. Není to normální. Nad některými rozhodnutími vlády zůstává rozum stát,“ řekla Právu starostka Hostějova Antonie Vaculíková (KDU-ČSL).

Projít Hostějovem zvládne člověk za pár minut. Pak už musí na louky a do polí jiných katastrů. Foto: Aleš Fuksa, Právo

Dodala, že vláda by se měla zaměřit spíše na hromadění lidí v supermarketech při různých slevových akcích. „Místo, aby zabraňovali kumulaci lidí ve velkých městech, například v supermarketech, když jsou slevové akce, tak omezují obyvatele nejmenších obcí, kde je nejzdravější prostředí,“ nechápe starostka.

Nerozumné rozhodnutí

Za nerozumné považuje rozhodnutí vlády o pohybu lidí jen v obci také mladá maminka Ludmila Pientoková z Hostějova. „Pro mě s malým dítětem v kočárku je to katastrofa. Já tady nemám kam jít. A když potřebuju miminko uspat nebo se projít, tak chodím do vedlejší vesnice po jediné příjezdové silnici k nám,“ přiznala.

Pohyb mimo katastr už tak malé obce by se neměl omezovat ani podle Jiřího Beneše, který do Hostějova dojíždí na chalupu. „Důležitější je, aby se lidi nekumulovali na jednom místě. Čím víc lidí ale vláda omezuje, tím víc se pak stejně někde kumulovat budou,“ myslí si Beneš. „Když půjdu dál po polích přes katastr dvou tří obcí a neuvidím živáčka, stále je to podle mne všechno v pořádku,“ dodal.

Blízký Bzenec v zákazu

Hostějov je na hranici okresu Uherské Hradiště a zároveň na hranici Zlínského kraje z Jihomoravským. Lidé chodí raději nakupovat do deset kilometrů vzdáleného Bzence v Jihomoravském kraji. To je od pondělí zakázáno. Do svého Uherského Hradiště to mají dvojnásobnou vzdálenost.

„Při nemožnosti nakoupit v sousedním okrese to znamená dvojnásob nákladů na dopravu,“ spočítala starostka a v závěru dodala: „Nás je ve vesnici málo, ale zeptejte se v Modré, která nemá o moc větší katastr než my a žije tam kolem sedmi set lidí. Kdyby začala Modrá chodit po procházkách jen v obci, vypadalo by to jak při demonstraci,“ řekla s nadsázkou starostka Hostějova.

Co kontroly trojměstí?

To přiznal i starosta Modré na Slovácku Miroslav Kovářík (NK). „To nařízení je scestné. Někteří lidé jej dodržovat nemohou. Museli by se točit v půlce ulice a jít zpátky. Máme malý katastr. A obecní zástavba je propojená se sousedním Velehradem, některé ulice máme souběžné. Měli každému člověku podle jeho místa pobytu stanovit určitý okruh, například deset nebo dvacet kilometrů,“ řekl Kovářík a dodal: „Jsem zvědavý, jak si poradí policisté při kontrole pohybu osob v trojměstí Staré Město, Uherské Hradiště, Kunovice. Tam je zcela nereálné kontrolovat pohyb lidí mezi městy. Je to nesplnitelné.“

V Modré žije na malém území sedm set obyvatel. Obec má souběžnou ulici ś Velehradem. Lidé se tak budou muset uprostřed ulice otočit a jít zpátky. Foto: Aleš Fuksa, Právo