Přechod na Strakonické před D4 zmizí

Technická správa komunikací (TSK) nedaleko přechodu nedávno zbourala silniční most, který začínal ve směru z Prahy sjezdovou rampou a vedl přes Strakonickou směrem k ulicím K Výtopně a Za Opusem. Byl v havarijním stavu. Na jeho místě by měl být do září příštího roku postaven most nový.