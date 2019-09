Praha plánuje velkokapacitní elektrobusy na letiště, postaví jim troleje

Praha plánuje do tří let zavést velkokapacitní elektrobusy na Letiště. Měly by jezdit na trasách autobusových linek 119, 131 a 191. Na pondělní tiskové konferenci to řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Novinka by měla zvýšit přepravní kapacitu a také by měla být ekologičtější. Odhadované náklady jsou 830 milionů korun.