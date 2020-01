Praha má k dispozici řešení problému s městským mobiliářem

Mats Lundquist z Clear Channel Outdoor uvedl, že by firma v případě úspěchu v tendru byla ochotná přístřešky pořídit, instalovat a ihned předat do majetku města. O dalším postupu bude vedení Prahy rozhodovat v pondělí.

JCDecaux mobiliář provozuje na základě smlouvy z roku 1994, městu platí poplatek a může na zastávkách umisťovat reklamu. Minulé vedení magistrátu rozhodlo, že smlouvu firmě neprodlouží a vypíše koncesní řízení na provozovatele. S tím počítalo i nové vedení, jím ustanovená komise však nakonec doporučila, aby magistrát 930 přístřešků koupil za zhruba 400 milionů korun sám. Finální rozhodnutí je na radních.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) opakovaně prohlásil, že zásadní pro něj je, aby město přístřešky vlastnilo a nebylo tak vydíratelné dodavatelskou firmou. Lundquist uvedl, že Clear Channel je v případě vyhlášení koncesního řízení ochoten městu vyjít vstříc. „Jsme ochotni zavázat se městu, že v případě úspěchu v koncesním řízení vybudujeme na vlastní náklady kompletně nový mobiliář a bezplatně ho ihned po jeho dokončení převedeme do majetku města,“ uvedl.

Město by tak podle něj zkombinovalo výhody obou modelů – nemuselo by investovat do pořízení mobiliáře, mělo by všechny přístřešky ve vlastním designu a zároveň by je udržovala firma, která k tomu má potřebné know-how.

Hrozí právní spor

V případě koncesního řízení dosud magistrát uvažoval o tom, že by vítězná firma mobiliář městu přenechala až po skončení kontraktu, který by měl být uzavřen na 15 let. Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) ve středu řekl, že i když sám preferuje variantu koncese, s ohledem na postoj koaličních partnerů se dá očekávat schválení vlastního nákupu.

Praze zároveň hrozí právní spor s JCDeaux, která plánuje začít odstraňovat svoje přístřešky už letos v létě tak, aby byly s koncem smlouvy 30. června příštího roku všechny demontovány. Chabr řekl, že podle právních stanovisek města má firma povinnost mobiliář zajistit až do skončení smlouvy, a pokud ho začne odmontovávat před tím, magistrát se bude bránit u soudu.

Firma JCDecaux uvedla, že městu nabídla řešení formou prodloužení smlouvy o pět let a pořízení 300 nových přístřešků, které by ponechala městu. Podle Chabra to nebylo možné.