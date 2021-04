Praha 6 pod vedením TOP 09 koupila roušky od svého člena

Kabinet se snažil co nejrychleji zásobit páteřní nemocnice pomůckami dovezenými z Číny, městské části a další instituce si ale musely často zajistit pomůcky samy za sebe. To je případ i Prahy 6.

„Když byl vyhlášený nouzový stav, tak jsme jako všichni ostatní začali shánět a poptávat pomůcky. A pan Hradecký, ano, je to můj stranický kolega, říkal, že jejich firma dováží, takže kdybychom měli zájem, tak mohou poslat nabídku,“ popsal Právu vznik obchodu starosta Kolář.

„Já jsem ho o ni požádal, on ji poslal, projednali jsme to v krizovém štábu Prahy 6, udělali jsme si srovnání s dalšími nabídkami, které v té době byly na trhu, a nakoupili jsme,“ uvedl Kolář s tím, že ceny byly v místě a čase obvyklé.

S odstupem času Kolář přiznává, že to může vypadat jako střet zájmů, když jeho městská část nakupuje od firmy, ve které pracuje na řídicí pozici starostův spolustraník. Tehdy ho to ale prý ani nenapadlo, protože musel řešit obstarání pomůcek pro seniory a zaměstnance.

„Možná jsem udělal chybu, že jsem neoznámil, že jsme s panem Hradeckým spolustraníci. To uznávám. Ale bohužel mě to v tu dobu nenapadlo. Řešil jsem úplně jiné starosti, mnohem závažnějšího rázu,“ hájil se Kolář.

„Kdybychom to nakoupili jako vláda nebo firma, v níž pan Hradecký pracuje, nějakým způsobem výrazně profitovala a zvýšila svůj obrat a zisky tisícinásobně, jako firmy jiných politiků, které zásobují radnice pomůckami, tak bych v tom něco špatného viděl,“ uvedl starosta Kolář, který tak narážel na nedávnou kauzu pirátského místostarosty Prahy 3 Štěpána Štrébla, jehož rodinná firma dodávala pomůcky institucím, kde sedí Piráti.

„Takhle to považují spíše za pochybení drobnějšího rázu, že jsem kolegy neinformoval. Odmítám, že bych způsobil jakoukoliv škodu Praze 6. Pomůcky jsme nakoupili za cenu, která nebyla přemrštěná. U dalších nákupů jsme už šli poptávkovým řízením, protože se změnila situace na trhu a dovozců bylo více,“ doplnil.

To, že radnice nakoupila od firmy, v níž pracuje člen TOP 09, považuje za „souhru náhod a projev dobré vůle pana Hradeckého“. Pekarová zároveň nabídku této, ale prý i dalších firem přeposlala ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD), který řídil nákupy ochranných pomůcek, aby stát měl co „nejširší možnost výběru a dosáhli co nejnižších cen“.