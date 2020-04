Práci v lesích našly stovky brigádníků

Nejjednodušší je přihlásit se na email brigáda@lesycr.cz, nebo na telefon 725 257 651. Uvedete své jméno, telefonní číslo, věk (podmínkou je stáří nad 18 let), případně i lokalitu, o kterou máte zájem. My se vám do několika dnů ozveme s nabídkou. Pokud v daném místě nejsou státní lesy, které spravujeme, nebo už tamější lesní správa vyčerpala kapacitu volných brigádnických míst, nabídneme vám práci poblíž vámi zvolené lokality. Pokud na ní netrváte, tak i jinde. Zájemce, kteří by chtěli nastoupit později, zapíšeme do pořadníku. Ozveme se každému.