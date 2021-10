Práce na mostě v Kácově pokračují. Třicetikilometrová objížďka by mohla skončit do Vánoc

„Původní most byl z roku 1915 a nevyhovoval stavebně, ani co do šířky, protože měl necelé čtyři metry, nebyl tu ani chodník. Navíc byl nízký. V situaci, kdy tudy tekla stoletá voda, ohrožovalo to bezpečnost pohybu na mostě,“ říká radní Středočeského kraje pro oblast silniční dopravy Martin Kupka (ODS). Výstavba nového, širšího i vyššího mostu podle něj zajistí významné zlepšení dopravy i lepší podmínky pro chodce.