Poslední rozvolnění v nedohlednu. Epidemie teď bude ustupovat pomaleji, myslí si Svrčinová

„Incidence sice klesá, ale očekáváme, že pod padesátkou to tak rychle nepůjde. Počítáme, že se do konce prázdnin budeme pohybovat kolem 25 případů na sto tisíc obyvatel,” uvedla na dotaz Novinek v pátek Svrčinová.

V posledních dnech toto číslo klesá setrvale o 4 až 5 bodů denně. Například z čísla 79 klesla hodnota na 53 za poslední týden. Podle Svrčinové se tak o dalších 25 bodů dolů posune do konce prázdnin, tedy do tří měsíců. Dává to do souvislosti s otevřením škol, především s otevřením těch středních, které se chystá na pondělí.