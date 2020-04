Poslanci schválili odklad nájmů pro podnikatele o tři měsíce

Podle přijatého zákona by podnikatel, který je v nájmu, mohl požádat svého nájemce o odklad nájmu až do 30. června. Doba se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka může ještě prodloužit, pokud by se prodlužovala vládní opatření související s koronavirem.

Zákona by se měl týkat těch, kteří museli své provozovny uzavřít v březnu, a to právě v důsledku vládních nařízení. Nájemce ale musí být schopen doložit, že není schopen splácet, v takovém případě nesmí dostat do letošního 31. prosince výpověď z důvodu dlužného nájemného, neboť odložené nájemné za období od 12. března do 30. června bude splatné právě do konce roku.

Podle Havlíčka se jedná zejména o firmy v oblasti maloobchodu a část služeb. Kromě obchodů vláda zavřela například restaurace, hospody či kina.

Opozice: Děláte to složité

Návrh ve Sněmovně ale kritizovala opozice, největší problém vidí v tom, že stát tímto rozhodnutím pouze přenese břemeno na pronajímatele, který bude muset následně opět žádat po státu kompenzace, což bude znamenat pouze další byrokracii a zesložitění celého systému.

„Proč to děláme tak strašně složitě a přenášíme odpovědnost z jednoho na druhého? Vždyť to musí někdo administrovat, kdo to bude dělat? Stačilo by dát podnikatelům finance na fixní náklady a postupně a rozumně uvolňovat opatření,” prohlásil na plénu šéf poslanců STAN Jan Farský.

„Nechceme, aby se rozjelo domino a přeneslo zodpovědnost na někoho dalšího,” pokračovala v tomtéž duchu šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Opozice například navrhovala, aby nájem hradil stát, a to buď ze 100 či z 80 procent, a nikoliv aby to musel řešit pronajímatel.