Policie se v rámci razie zajímá také o ministra školství Gazdíka

„Nevím, že by se o mou osobu policie zajímala, nejsem si vědom žádných pochybení. Jsem ale připravený poskytnout vyšetřovatelům veškerou součinnost,” napsal Novinkám Gazdík.

Mezi podezřelými by měli být také ekonomický náměstek DPP Matěj Augustín, kterého před třemi lety Hlubuček do podniku protlačil i přes nesouhlas koaličních partnerů, či podnikatel Pavel Dovhomilja působící v IT oblasti.