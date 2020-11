Policie je možná na stopě jedu v Bečvě

Nachází se po proudu řeky asi tři sta metrů od další výpusti, do které jde voda z biologické čističky odpadních vod firmy DEZA. „O žádné jiné kanalizaci a výpusti, která by byla vedena od nás, nemáme povědomí. Navíc stále trváme na tom, že DEZA s čistým kyanidem nenakládá,“ sdělil Právu Karel Hanzelka, mluvčí Agrofertu, který je vlastníkem chemičky DEZA.

„Lešná má dvě obecní výustě dešťové vody do Bečvy. Obě jsou řádně evidované a kontrolované. Jsou v pořádku. Slyšel jsem, že rybáři našli další výusť, která nikde v pasportu či mapách nefiguruje. O té nemám povědomí. Nevím, odkud vede a kdy vznikla,“ uvedl starosta. Podle místních je staršího data a pochází nejméně z osmdesátých let.

„Všechny výpustě od průmyslových areálů ve Valašském Meziříčí, i ta vedená z rožnovské Tesly, jsou po pravé straně toku. Podle policistů se mohl kyanid držet při okraji řeky. To je ale v rámci tříkilometrového úseku mezi vyústěním kanálu rožnovské Tesly a Lhotkou nemožné, protože je na řece několik jezů. Ty by kyanid rozmíchaly do celé šíře toku. A ryby by uhynuly i zde. To se ale nestalo,“ vysvětlil předseda Rybářského spolku v Hustopečích nad Bečvou Stanislav Pernický.