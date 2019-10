Policejní centrála proti organizovanému zločinu se nejspíš rozdělí

Sekce terorismu a extremismu a sekce kybernetické kriminality, tedy zločinů spojených s počítači a internetem, by se podle plánů policie osamostatnily, píše server. Týkalo by se to 150 z nynější zhruba tisícovky policistů v NCOZ. Policejní prezident Jan Švejdar podle serveru plán oznámil v polovině října vedení NCOZ. Policejní prezidium, NCOZ ani ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se k plánu nevyjádřili. „Nebudu komentovat záležitost, která není rozhodnuta,” sdělil serveru Hamáček.