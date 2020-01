Pitnou vodu má zákon nadřadit všemu

Podle Brabce jde o naléhavý problém. „Letošní rok bude podle všeho opět velmi suchý a jen tak se to nezmění. Vždy existují různé veřejné zájmy, které se musí při rozhodování o realizaci toho či onoho buď upřednostnit, nebo upozadit. My chceme, aby zdroje pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva byly tím nejvíce prioritním veřejným zájmem, nad nímž už jiný není,“ řekl ministr Právu.

Právníci mají nyní zanalyzovat, jakých veřejných zájmů by se nový zákon mohl dotknout. Podle Brabce jde například o dopravu či energetickou bezpečnost. „Příklad: bude se rozhodovat o štěrkovně, ale musela by ustoupit zdroji pitné vody. V takovém případě by voda měla rovnou přednost,“ dovysvětlil Toman. Brabec původně uvažoval o tom, že zákonná ochrana vody by byla obsažena přímo v Ústavě. Nakonec se oba ministři shodli na samostatném zákoně, který by měl mít devět základních pasáží.