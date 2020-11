Piráti posilují, ČSSD bez šance, ukazuje průzkum

Pokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO, a to se ziskem 27,5 procenta hlasů. Druzí by s 21 procenty hlasů skončili Piráti, kteří tak nadále posilují. Vyplývá to z modelu Kantar CZ pro Českou televizi. Sociální demokracie podle tohoto průzkumu by zůstala před branami Sněmovny. Určitým způsobem ztrácí i ODS, byť se podle šetření stále pohybuje nad 10 procenty.