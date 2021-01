Piráti kývli na společnou kandidaturu se Starosty

Pro podporu koaliční smlouvy hlasovalo 668 z 848 členů, kteří se do hlasování zapojili. Do hlasování se podle Bartoše zapojilo 77 procent členů.

Koalici Pirátů a STAN povede do voleb Bartoš

Koalici Pirátů a STAN povede do voleb Bartoš Domácí

Koalice chce cílit na vítězství ve sněmovních volbách a zisk více než čtvrtiny hlasů. Obdobné cíle si klade i konkurenční koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která chce vypracovat koaliční smlouvu do konce ledna a program do konce února.

„Je to spojení, které se rozhodně nerozpadne po volbách. Jsme připraveni ty volby vyhrát,” uvedl Bartoš, podle něhož by se ČR měla zbavit pověsti montovny a měla by se stát „mozkovnou”.