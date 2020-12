Pětadvacetiletá Nikola je po dvou transplantacích plic. Vakcína je pro ni spása

Kvůli její nemoci však pro Nikolu vakcína neznamená konec nošení roušek. „Pro mě je riziková i chřipka, takže pro mě rouška není nic nového. Je to pro mě běžné, až na to, že koronavirus je vážnější,“ uvedla. Navíc však musela po poslední transplantaci, která proběhla na konci léta, zůstat v izolaci, v níž už je tedy čtyři měsíce.

„Máme nový byt, takže jsem se zabavila zařizováním bytu. Ale díky této vakcíně budu zase moci chodit ven a normálně žít a používat nové plíce,“ dodala s tím, že se kromě setkávání s přáteli těší i na to, že bude moci chodit opětovně do práce.

V motolské nemocnici bude během prvních tří dní naočkováno asi 1100 lidí, zejména zdravotní personál. V úterý začala nemocnice očkovat také první hospitalizované v léčebně dlouhodobě nemocných. „Potom už nám pomaličku dojdou vakcíny,” uvedl náměstek ředitele Martin Holcát s tím, že kdy dorazí další dávky, zatím přesně neví, mělo by to dle něj být ale včas pro aplikování druhé dávky již očkovaným pacientům.

Prvních 9750 dávek vakcíny dorazilo do Česka v sobotu. Během ledna by do Česka mělo dorazit dalších 350 tisíc dávek vakcíny. Očkováni mají být primárně rizikoví pacienti a zdravotnický personál, další lidé by mohli vakcínu dostávat od března.