Personál domovů by měl být očkovaný povinně, shodují se politici

„Kdybych byl ředitelem takového zařízení, tak už jen z lidského hlediska bych zaměstnance i na kolenou poprosil, aby se naočkoval. Kdyby to odmítl, tak bych žádal aspoň pravidelné testování. Řekl bych mu, že je chodící riziko a je to od něj nezodpovědné,“ uvedl.

„Považuji požadavek na očkování nebo testování tam za legitimní a logické. Do všeho nemusíme tahat zákony, je to o elementární slušnosti. Když bych chtěl pracovat v takovém zařízení a nechtěl bych se očkovat, tak bych šel pracovat někam jinam,“ dodal Janulík.

„Dokážu si představit, že postupně bude v domovech pro seniory pro zaměstnance povinnost se očkovat. A těm, co to nebude vyhovovat, ať jdou pracovat jinam,“ uvedl Válek a připustil, že variantou je testování nebo důsledné nošení respirátoru nebo roušky.

Také podle další členky zdravotního výboru Aleny Gajdůškové (ČSSD) je k očkování varianta pravidelného testování nebo ochrana úst a nosu. „Pokud chceme chránit klienty sociálních zařízení, tak to jinak nejde. Bez testů nebo očkování by v nich člověk pracovat neměl,“ řekla Právu. Dodala, že variantní řešení s testováním je důležité, protože někteří lidé se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů.

„Je to podobné jako u zdravotníků, kteří se nenechávají očkovat proti chřipce, přestože mohou třeba závažně ohrozit pacienta po transplantaci. Je špatné, že není sociální pracovník očkovaný, ale je to věc provozovatele, jak mu to podá. Mělo by být součástí profesní cti, že pracovník udělá maximum pro bezpečí klienta,“ řekl Právu.