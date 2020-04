Pendleři mají smůlu, karanténa je nemine

Ještě předevčírem to vypadalo, že tzv. pendleři se za určitých podmínek od 14. dubna vyhnou po návratu do Česka povinné karanténě. Ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) představil návrh, podle nějž by pendleři při návratu předkládali osvědčení o negativním testu na koronavir od zaměstnavatele a izolaci by se tak vyhnuli.