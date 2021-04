Páry se už covidu nebojí, umělé početí neodkládají

„Často jde o lidi, kteří už mají děti z předchozích vztahů, ale žijí v novém partnerství, a to se rozhodli nyní naplnit. Tedy neléčíme mladé a nemocné, ale zdravé klienty okolo 38 let, kteří si chtějí v této době pořídit dítě pro radost,“ řekl Právu Štěpán Machač, gynekolog a porodník z olomoucké reprodukční kliniky IVF Clinic.

„Není to tak, že by za námi lidé přišli a říkali: Nevíme, co s penězi, pomozte nám otěhotnět. Je to velmi znát na jejich reakcích na doplatky a hrazení léčby. Neustále jsme se potkávali s otázkami pacientů, proč to či ono neplatí pojišťovna. Už rok jsem nic takového neslyšel. Přitom struktura klientů je úplně stejná jako dříve,“ popsal redakci Práva specialista na reprodukční medicínu Machač.