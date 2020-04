Paradox on-line vyučování: videa vesnické malotřídky teď sledují tisíce lidí

Když zdejší učitel Milan Bárta začal publikovat pro své žáky videa nazvaná Vyučování v dobách koronaviru, poskočila sledovanost do řádu stovek lidí a nejúspěšnější video si už pustily i více než tři tisícovky školáků a jejich rodičů.

„Přišlo mi, že se to snažíme dělat jinak. Hned první den nám došlo, že nemůžeme se svými požadavky na děti a hlavně rodiče nastoupit všichni. Takže jsem nechal iniciativu třídním a pokusil jsem se děti oslovit jinak,“ popisuje Milan Bárta, v čem je úspěch videí učitele z vesnické malotřídky.

Bárta, který je mimochodem autorem učebnic Jak nevyhodit školu do povětří nebo Chemické sloučeniny kolem nás, si musel kvůli přípravě videí koupit speciální počítačový program a naučit se s ním pracovat. Musel také zjistit, jak shánět fotografie, jejichž využití není omezené autorskými právy.

Pro děti z prvních, druhých a třetích tříd začal například v rámci prvouky připravovat videa, která v délce trvání jen mírně překračují desetiminutovou hranici, a někdy ani to ne. V první jarní den publikoval třeba video o tom, kdy začíná jaro, co je to jarní aspekt rostlin nebo jak se odliší jiřička od vlaštovky. Jeho videa jsou postavená na fotkách a tím právě zabodovala.