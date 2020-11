Otevřete školy, jinak vám nepodpoříme nouzový stav, vzkazují vládě lidovci

„Pokud nedojde k zásadnímu zhoršení situace, vyzýváme vládu, aby se nejpozději 23. listopadu žáci 1. a 2. tříd základních škol a žáci absolventských ročníků vrátili do škol ke standardní výuce. Pokud tak vláda neučiní, lidovci nepodpoří prodloužení nouzového stavu,“ uvedl v úterý před jednáním Sněmovny poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL).

Pokud se děti z 1. a 2. třídy ZŠ a absolventské ročníky včetně 9. třídy ZŠ nevrátí 23.11. do školy, @kducsl nepodpoří jakékoli prodloužení nouzového stavu. Prostě takto to dál nejde‼️ https://t.co/0W7WbKG33s

Podle něho dochází k rozevírání nůžek v kvalitě vzdělání. „Naše rodiny jsou ničeny situací, která trvá déle než měsíc. Dopad to má ale i na kvalitu vzdělávání. Každá škola i každý rodič k tomu přistupuje jinak,“ dodal.

Lidovci pak také chtějí znát scénáře dalšího otevírání škol a kritéria, co nastane v případě dalšího zhoršení epidemiologické situace. Ministerstvo školství také musí podle Výborného zveřejnit scénáře průběhu přijímacích a maturitních zkoušek na jaře 2021.

Přitom ale právě 2. listopadu se podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) měla část dětí do škol vrátit.

S nadsázkou přitom i říkal, že by snad musela „bouchnout jaderná elektrárna”, aby se žáci do škol nevrátili. „Nedovedu si představit podmínku, která by nastala, aby se tito žáci nevrátili. První stupeň se prostě otevře,” říkal také.