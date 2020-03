Otců samoživitelů přibývá, z matek těžko dolují alimenty

Jedním z nich je Jaromír, který požádal o rozvod před třemi lety, když bylo jeho dceři Iloně skoro sedm let. S manželkou se zprvu dohodl na střídavé péči, ačkoliv sociální pracovníci se od začátku přikláněli k tomu, aby byla dcera výhradně v péči otce.

„Byli jsme domluvení, jaké alimenty budu platit já a jaké bývalá manželka. Dohoda ale platila jen z mé strany. Matka Ilonky nic z toho, co měla, neplatila,“ svěřil se Jaromír se svým příběhem, který časem nabral na obrátkách.

„Jednou v noci mi dcera volala, že není máma doma. Byla totiž v hospodě. S pomocí policie a se sociální pracovnicí z OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí neboli ,sociálka‘), která byla u celé noční akce na telefonu, byla moje bývalá žena zadržena, byla podrobena testu na alkohol, jímž neprošla, a dcera jí byla odebrána a do plné péče přidělena mně,“ popsal Jaromír incident.

Soud poté přiřkl dceru, která se s mámou nechtěla několik měsíců vidět, do jeho péče, ve které zůstává dnes desetiletá Ilonka dodnes. „Teď už je situace lepší. Věřím tomu, že je důležité, aby měla dcera oba rodiče. Ilonka k mámě jezdí jednou za dva týdny a zatím vše funguje,“ uzavřel Jaromír vyprávění.

Samoživitelům i samoživitelkám by mělo pomoci zálohované výživné, na jehož podobě se vládní koalice po dlouhém vyjednávání před časem dohodla.

Stát by měl platit alimenty za neplatiče, které by po nich poté vymáhal, za předpokladu, že samoživitelé sami začnou vymáhat alimenty u soudu či exekučně. Asociace neúplných rodin, která samoživitelům pomáhá, návrh zákona sice vítá, ale předvídá i potíže.