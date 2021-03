Opoziční blok SPOLU přišel s vlastní tabulkou pro rozvolnění

Koalice opozičních stran představila novinářům tabulku, kde jsou tři scénáře nazvané: Když to půjde dobře, když to půjde hůř a vládní fiasko.

„Pandemie trvá dlouho, lidé tím trpí. Abychom to zvládli, je potřeba testovat či očkovat. Lidé ale musí mít také důvěru v to, že když omezují svůj život, tak to bude fungovat. A musí mít naději, že se budou moci vrátit k normálu,” uvedl k tomu ve středu předseda ODS Petr Fiala.

Vláda je zatím na plány rozvolnění spíše skoupá. Ministr zdravotnictví Jan Blatný minulý týden uvedl, že pokud se situace zlepší, mohla by být po 21. březnu zrušena ta nejstriktnější opatření, jako je například omezení pohybu v katastru obce. Nemělo by se ale jednat o masivní rozvolňování.

29. března: Skončilo by omezení cestování mezi okresy. Do škol by se vrátily žáci 1. a 2. tříd základních škol, deváté ročníky základních škol a závěrečné ročníky středních škol.

19. dubna: Otevřely by autobazary, autosalony a další služby s malou mírou rizika, znovu by se lidé mohli chodit na farmářské trhy. Do škol by se vrátil navíc celý první stupeň. Při dobrém vývoji by mohly restaurace také otevřít své zahrádky do 22. hodin.

10. května: Otevřely by všechny obchody a služby, platilo by v nich ale pravidlo jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních. V rotační výuce by se do škol vrátili studenti druhého stupně základních škol a žáci středních škol. Restaurace by otevřely, musely by ale naplnit kapacitu jen z 50 procent.

31. května: Studenti základních a středních škol by se učili denně v prezenční výuce. Restaurace by mohly mít otevřeno do 24. hodiny, kapacitu by mohly naplnit ze 75 procent.