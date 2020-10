Opozice Mináře zklamala. Neslyšel jsem žádný plán, říká

V listopadu 2019 jste na Letné jako Milion chvilek pro demokracii vyzvali opoziční strany, aby představily do roka a do dne plán, jak chtějí porazit Andreje Babiše ve volbách. Uplynulo deset měsíců a vy jako bývalý předseda oznamujete, že založíte vlastní hnutí. Není možné to brát jako podraz, jak zaznívá od politiků? Proč jste nepočkal s oznámením alespoň do té doby?

Ale tady nešlo o žádný deadline s tím, že pokud to den předem doručíte, tak je to v pořádku, a pokud o den později, tak je to pozdě. Nešlo přece o to, že to představí do konkrétního termínu, ale o to, že je zhruba rok před volbami dobré vědět, co uděláte.

S jednotlivými lídry jsem se potkal osobně a ptal jsem se jich, jak složí vládu bez Babiše, protože ta čísla nevycházejí. Ani já, ani veřejnost neslyšíme nic jiného než to, že pravděpodobně vzniknou koalice. To je fajn, ale nestačí to. Aby to stačilo, tak se musí povést těmto stranám oslovit jiné voliče. Ať jde o voliče vládních stran, nebo mobilizovat nevoliče. Neslyšel jsem jediný plán, jak to udělat. A když jsem já sám řekl, že tu nevidím žádnou snahu a udělám to sám, tak jediná odpověď, které se mi dostalo od opozičních stran, byla, že to nejde, že to nedokážu. Všimněte si, že jediný, kdo se k mému oznámení doposud nevyjádřil, byl premiér Andrej Babiš. Proč asi?

Nezlobte se, ale cítím z toho absolutní rezignaci na to ty voliče oslovit. A zda si tedy opoziční strany myslí, že to není možné, tak to pro ně asi evidentně není možné. Já myslím, že základní předpoklad pro to, jak je oslovit, je přemýšlet nad tím, proč ho (Babiše) volí, co vlastně potřebují.

Vy jste nad tím evidentně přemýšlel. Na co jste přišel?

Ano, přemýšlel jsem nad tím hodně. Nejenomže jsem se také bavil se stovkami lidí, jak z voličů opozice, tak z voličů stávajících stran, kteří mi popisují, proč ho volí. Nepodávají to tak, že jsou úplně zamilovaní, naopak říkají, že vědí o jeho kauzách, štve je to, ale nevidí alternativu. Jelikož je pro ně část opozičních stran zdiskreditovaná, tak začali volit Babiše, a jiná zase říká, že nemá pocit kompetence, že by to ty strany dokázaly řídit. Pro ně je ta silná zpráva „dáme zemi do pořádku“, a můžeme si o panu Babišovi myslet, co chceme, ale on ten dojem v lidech vzbuzuje.

A pokud ho nemají jinde, a jsou tu skoro vyjádření, která z nich dělají hlupáky, tak se jim nemůže nikdo divit, že nepřeběhnou jen tak k opozici. Neslyšel jsem žádný plán. Už v lednu jsme přitom opoziční lídry pozvali na pódium, a je dohledatelné, že se otázce vyhnuli.

A co plánujete voličům hnutí ANO nabídnout vy? Co jim podle vás chybí?

Především noví lidé v politice, důvěryhodné osobnosti, které mají za sebou úspěch v mnoha sférách, osobnosti, ať jde o byznys, neziskový sektor, nebo akademickou či státní sféru, zemědělství. Nikoli úzce zaměřená strana lidí, která stále oslovuje pouze ten samý elektorát, ale pestrá paleta lidí s velkou energií a pozitivní vizí, která lidi strhne a řekne jim, že je čas to změnit.

V čem to bude nové?

V tom, jak moc to bude s lidmi v kontaktu, a jak to lidi zapojí. Vnímám, že se situace změnila. Myslím, že to bylo dříve tak, že byla politika vnímaná jako svinstvo, zkrátka něco, do čeho se nebudeme pouštět. Nyní situace ale došla tak daleko, že dramaticky roste počet lidí, kteří říkají třeba: „Mám toho dost. Nedovedu si vybrat mezi opozicí a už mě nebaví jenom kafrat. Něčeho jsem dosáhl v byznysu a teď chci něco, co mi dává smysl, kde můžu pozitivně přispět.“

Říkáte, že se chcete zaměřit i na voliče hnutí ANO. Nicméně jste spojen s demonstracemi proti premiérovi. Jak se zbavit nálepky Antibabiš, o které se často mluvilo jako o stigmatizující právě pro opozici?

Právě tím, že to nemůže být o jednom člověku, ale pestrém složení lidí, kteří dovedou nabídnou pozitivní vizi. Nemůže to být žádný Antibabiš, musí to být: „Pan Babiš? Kdo to je?“ To bude někde vpravo dole pod čarou. Ano, je to součást téhle blbé situace, oligarchizace téhle země, všichni to vidíme, rozpad státu, totální chaos... Ale na tom se přece nemůžeme zastavit a nadávat jenom na Babiše. Potřebujeme lidi, kteří ukážou kompetenci, že jsou schopní dát tuhle zemi do pořádku.

Zda tomu správně rozumím, tak vy budete v čele toho hnutí. Proč by ale měli lidé věřit přímo vám? Celou dobu jste opakoval, že do politiky nechcete.

Ano, budu. A ztráty důvěryhodnosti se neobávám ze dvou důvodů. Říkali jsme, že do politiky nepůjde Milion chvilek, a ten nejde. Přiznávám, že ani já jsem nechtěl do politiky. Myslel jsem, že to stávající strany zvládnou, a sám nebudu muset kvůli tomu měnit svoje plány. Nebyl jsem si ani jistý tím, že na to mám. Jsem mladý, vím to.

Co se změnilo?

Změnilo se to, že jsem důkladně poznal, jak ty strany fungují, vidím jejich limity. A vidím, že to přece není o mně, který to tady mám spasit, ale těch stovkách a tisících lidí, kteří si chtějí vyhrnout rukávy a chtějí to změnit. Takže moje role není to spasit, ale propojit tyhle lidi, dát jim prostor a udělat z toho celospolečenské hnutí.

Něco podobného představil na jedné z demonstrací Milionu chvilek i poslanec Jan Čižinský (za KDU-ČSL) (Nový politický projekt 3000 statečných si kladl za cíl nalákat dobrovolníky a s jejich pomocí přesvědčit lidi zklamané z české politiky, že má cenu jít k volbám. – pozn. red.). Do médií už prosákly informace, že se nyní společně radíte. Věděl jste o tom oznámení tehdy předem?

Věděl jsem, že něco chystá, ale nevěděl jsem co. Měl za sebou nějaký úspěch s Prahou sobě a říkal jsem si, že stojí za to, aby tu šanci dostal.

A o čem se nyní tedy radíte? Připojí se do vašeho hnutí?

Jeden z důvodů, proč jsme s tím šli na veřejnost (a zde se omlouvám opozičním stranám, že jsme s tím přišli týden před volbami, kdyby to bylo na mě, tak bych počkal po volbách), bylo to, že to někdo pustil do médií ve zkreslené podobě. V zásadě to vypadalo, že se spojuje jenom Minář s Čižinským a něco udělají. To je úplně špatná interpretace. Potkávám se s desítkami lidí, kteří jsou velmi zajímaví, a ano, jeden z nich je pan Čižinský, ale pokud má něco vzniknout, tak to nebude ani Milion chvilek, ani 3000 statečných, ale něco úplně něco nového, kde bude pan Čižinský jeden z mnoha lidí, kteří by se tam angažovali.

A kdo jsou ti další?

Prozatím je představovat nebudu.

Jen namátkou mě napadá Martin Jaroš, který také tvrdil, že přijde s novým politickým subjektem, a vystoupil i na jedné z demonstrací Milionu chvilek.

(úsměv) Nebudu spekulovat o žádných jménech, potvrzovat ani vyvracet. Čas na představení lidí i té vize přijde. My s tou nabídkou potom vyjdeme a budeme chtít lidi oslovit.

Kdy to bude?

V pravý čas.

Nicméně to nyní z reakce opozice vypadalo, že jsou na vás naštvaní. Neobáváte se toho, že by mohla na starých křivdách váznout i případná spolupráce ve Sněmovně?

Samozřejmě že někdo z opozice může jít případně radši s Babišem než se mnou, to nedokážu nyní ovlivnit. Myslím si, že zdravá konkurence nikomu neuškodí. Pokud tu bude více dobrých nabídek, tím líp pro tuhle zemi. V žádném případě nechci přímo dělat konkurenci opozičním stranám. Ten projekt musí být postavený tak, aby mohl oslovit právě nové voliče, které opozice oslovit nedokáže.

Možná je to formální záležitost, ale můžete vyloučit určitou formu vládní spolupráce s hnutím ANO bez Andreje Babiše?

Hnutí ANO je strana jednoho muže. Nedovedu si představit hnutí ANO bez Andreje Babiše. Nedovedu si to představit... Takže je tohle úplně vyloučená varianta.

A jak na tohle všechno reagovala vaše rodina? Nepřemlouvali vás, ať si to rozmyslíte?

Ale samozřejmě, že jsme se o tom bavili, a byla to klíčová věc v rozhodování. Bez toho, že by za tím moje nejbližší rodina, a především moje paní, stála a věřila mi, že to má smysl, tak bych do toho nikdy nešel. Několik měsíců jsem to rozhodnutí intenzivně zvažoval, zvažoval jsem, zda správně čtu tu situaci i to, jestli je prostor pro řešení, jestli nebudu sám, jestli na tom mám odvahu, jestli to vydržím... Všechny ty věci jsem zvažoval, ale nakonec jsem dospěl k tomu, že ano.

Nemáte obavy, že by vás politika semlela?

Myslím, že by bylo velkohubé říkat, že vím, že mě to nijak nepoznamená. Myslím, že jdu do něčeho, co je strašně náročné, a co si nedovedu možná tak úplně představit, a vím o tom, že bude tvrdé. Ale zároveň znám sám sebe dost dobře na to, abych věděl, že jsem velmi odolný. A bez toho, že bych si prošel tou obrovskou školou Milionu chvilek, a tlakem na těch náměstích, tak bych toho určitě nebyl schopen. Na druhou stranu asi víte, jak velká vlna kritiky se strhla, když jsem to oznámil. Pro mě osobně je tohle ale tak o dvě úrovně jinde. Když byly demonstrace, tak tam byla pro mě ta zodpovědnost mnohem větší.

Takže jste si odešel do politiky odpočinout?

(smích) Zatím je to skutečně tak, že si to užívám. Mám víc času na spaní, než jsem měl tehdy, a vidím, jak pozitivní energii to všude generuje. Dobíjí mě to. Takže si to užívám. Vím, že přijdou podrazy, lži a hnusné kampaně, které na mě budou tahat všechnu špínu světa, a dělat ze mě největšího grázla, který tady všechny zradil, a teď chce tuhle zemi prodat sudeťákům a kdesi cosi. To se všechno bude objevovat. Ale upřímně mě to nezastaví. Nebudu říkat, že mě to nezajímá, ale nezastaví.

Mluvíte o vytahování špíny. Hodně lidí bude zajímat, kdo vás bude sponzorovat. Máte představu, jak budete všechno financovat?

Ano. Nejsem žádný snílek ani idealista. Pokud chcete něco změnit, vyhrát volby, tak to stojí pěkný prachy, to je jasné. Ale já jsem zjistil jednu věc – ve chvíli, kdy je tu někdo, kdo dokáže vzbudit naději, formulovat silnou vizi a vygenerovat společenskou vlnu, tak o peníze nebude nouze. Je spousta malých i větších dárců, kteří čekají na to, až někdo přijde s něčím, co jim dá naději, že se to změní. A díky Milionu chvilek mám zkušenost, že i velké částky jde získat od mnoha malých dárců, kteří chtějí přispět.

A je někdo, od koho byste peníze odmítl?

Samozřejmě! Nebudu dělat ramena, že vybíráme po stovkách milionů na kampaň. Osobně bych si přál, aby se nám podařilo docílit nějakého rozumného poměru. Myšleno, že půlka budou menší dárci a ta druhá větší. Když máte ale větší dárce, tak si musíte setsakramentsky vybírat, aby to byli čistí lidé, aby to nebyli žádní polomafiáni, kteří někoho ovlivňují a chtějí získávat vliv.

Vraťme se ještě k reakcím. Jaká byla reakce členů Milionu chvilek?

Naprosto to chápou. Rozumějí mým pohnutkám i tomu, co mě k tomu dovedlo. A stejně tak tomu, že jsem se rozhodl převzít politickou odpovědnost.

A nehrozí, že se všichni členové nakonec rozhodnou převzít zmiňovanou politickou odpovědnost?

Ne, my to podporujeme různě v regionech, ale myslím, že je tam 95% shoda, že ty lidi chtějí zůstat u toho, co dělají, protože to vnímají jako mimořádně důležité. V jistém slova smyslu i důležitější než další politická strana, která může, a nemusí uspět.

Minimálně na začátku ale šlo de facto o vaše dítě, které nyní, jak říkáte „kontroluje politiky“. Nakonec vás tedy bude případně kontrolovat vlastní potomek. Jste na to připraven?