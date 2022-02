ON-LINE: Zdlouhavé projevy, dohady. Sněmovna zatím o ničem nerozhodla

9:37 - Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na Twitteru sledující vyzval, aby někoho dalšího přivedli do Sněmovny, pokud mu chtějí přiblížit pojem "přehlídka ztraceného času”. „I s tím koněm v římském Senátu byla nejspíš snadnější domluva,” glosoval na sítích.

Kdybyste chtěli někomu přiblížit pojem "přehlídka ztraceného času”, přiveďte ho do Sněmovny. Také dnes totiž budeme pokračovat v poslouchání nesmyslů v podání poslanců SPD. I s tím koněm v římském Senátu byla nejspíš snadnější domluva.

9:00 - Poslanci se vrátili do jednacího sálu po hodinové pauze na jednání mandátového a imunitního výboru. Ten zasedl, aby projednali nahrazení nyní již bývalého poslance Jana Farského (STAN) jeho stranickou kolegyní Jarmilou Levko.

Sněmovní schůze započala v úterý ve 14 hodin. Prvním bodem schůze by měla být vládní novela pandemického zákona, kterou zákonodárcům vrátil Senát. Koaliční poslanci, kteří mají v dolní komoře parlamentu pohodlnou většinu, veto hodlají přehlasovat.

Zpochybnili jste legitimitu schůze, kritizuje opozice. Poslanci bušili do lavic

Zpochybnili jste legitimitu schůze, kritizuje opozice. Poslanci bušili do lavic Domácí

Poslanci ve Sněmovně bušili do lavic

Poté, co poslanci znovu usedli zhruba hodinu po půlnoci do lavic, začali vystupovat opět opoziční poslanci s návrhy bodů k zařazení na program schůze, což trvalo až do rána. Jakmile budou vzneseny všechny návrhy, přistoupí se k hlasování o programu, lze ovšem očekávat, že stejně jako minule koaliční většina všechny návrhy zamítne a jako první bod zařadí právě pandemickou novelu.