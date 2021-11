ON-LINE: Rekord překonán, přibylo 22 936 nakažených

6:11 - Americké regulační úřady schválily posilovací dávku vakcíny proti covidu-19 pro všechny dospělé Američany, kteří dostali očkovací látku od společností Pfizer či Moderna. Doteď třetí dávku dostávali pouze lidé starší 65 let, zdravotníci či osoby z rizikových skupin.

U nejvyužívanějších preventivních a plošných testů bylo pozitivních 6,47 procenta vzorků, před týdnem to bylo 3,8 procenta. V případě epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, podíl nakažených stoupl z 11,27 procenta na 16,48 procenta. U takzvané diagnostické a klinické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, bylo pozitivních více než 42 procent testovaných, což je přibližně o osm procentních bodů více než před týdnem.

6:01 - Německo za posledních 24 hodin zaznamenalo bezmála 64.000 nových případů koronavirové nákazy. Ukázaly to údaje Institutu Roberta Kocha (RKI) z dnešního rána. Jedná se o jeden z nejvyšších denních přírůstků od začátku epidemie, přes 60 000 pozitivních testů zaznamenal RKI poprvé ve středu.

5:55 - V pátek přibylo v ČR nejvíce případů koronaviru za dobu epidemie. Laboratoře odhalily 22 936 nakažených. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Dosavadní rekord byl zaznamenán v úterý a činil 22 508.

Od pondělí do pátku přibylo v zemi celkem 84 539 potvrzených případů covidu. Je to více než za celý minulý týden dohromady, a to navzdory tomu že tuto středu byl státní svátek. Ve volné dny se testuje méně.