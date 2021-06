Okamura: Babiše jako premiéra si už představit nedokážu

Pane předsedo, setkáváme se ve chvíli, kdy Poslanecká sněmovna jedná o vyslovení nedůvěry vládě, které navrhla koalice Spolu za podpory Pirátů a STAN. Podobný krok jste před časem navrhovali sami, ale nesehnali jste pro to podporu. Co to vypovídá o postavení SPD ve Sněmovně?

My jsme už na jaře sbírali podpisy pro vyslovení hlasování o nedůvěře vládě, protože Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že v loňském roce docházelo k předraženým zakázkám ohledně nákupu zdravotních materiálů. Máslo na hlavě a tu odpovědnost mají v prvé řadě ministr vnitra, šéf krizového štábu a předseda ČSSD Jan Hamáček a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Druhý důvod je ten, že prokazatelně ve srovnání s jinými zeměmi v Evropě jsme statisticky, co se týče koronaviru, na posledním nebo předposledním místě. To znamená, že i v mezinárodním srovnání vláda selhala a způsobilo to skutečně mimořádné škody statisícům občanů, ať to jsou ztráty zaměstnání, krachy firem, snížení příjmů atd.

V neposlední řadě je důvodem i to, že vláda skutečně neprosazuje program SPD.

Tady vás zastavím, protože mi utíkáte od otázky. Ptal jsem se, co to vypovídá o postavení SPD ve Sněmovně, když vás strany nepodpořily? Navíc tvrdíte, že vláda neprosazuje program SPD, ta to ale asi dělat nebude, když tam jsou dvě vládní strany, které se snaží prosadit svůj vlastní program. Vy jste v opozici.

Podpisy jsme začali sbírat na jaře. Ten, kdo to myslel skutečně vážně, tak se mohl připojit. Teď – čtyři měsíce před volbami – v podstatě tyto strany tzv. demo bloku, tedy KDU-ČSL, TOP 09, STAN, ODS a Piráti, které se odmítly na jaře podepsat, ukázaly, že jim nejde vůbec o podstatu. Ukazuje se, že je to jenom předvolební marketing, protože když to mělo smysl, mohly se přidat, a šlo by ještě prosadit nějaký dobrý program pro lidi. Tehdy byl ještě dostatečný časový horizont do voleb.

Jednáme, pracujeme, a přestože jsme opozice, tak se snažíme prosazovat alespoň ty návrhy, které prosadit jdou. A to je naše postavení, jsme reálně schopní prosazovat program.

Takhle by ale mluvili všichni šéfové opozičních stran. My pracujeme, my tvoříme a tak dále. Ale vám to vyhovuje, že jste vlastně strana, která stojí bokem, protože většina těch dalších opozičních stran po celou dobu volebního období dává najevo nelibost s vámi spolupracovat, podílet se na vašich návrzích či pro ně hlasovat. Vyhovuje vám to?

Nedokážeme si představit spolupráci s extremistickými Piráty. S těmi opravdu my spolupracovat nechceme a co se týče koalice Spolu, tak poslanec a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg schvaluje jednání člověka podezřelého z opakovaných znásilnění a ze sexuálního obtěžován žen. A já musím říct, že nechceme s takovou stranou mít nic společného.

Teď jste vlastně vyloučil jakoukoliv spolupráci s pěti stranami, které kandidují v koalicích. Jaký teda vidíte váš koaliční potenciál? Kdo by pro vás byl relevantní partner, s kým byste spolupracoval?

Vy jste, pane redaktore, se vším rychle hotový. SPD se bude snažit jednat o spolupráci s každou stranou, která nám pomůže prosazovat klíčové programové priority SPD. Pakliže bude SPD mít takový volební výsledek, že na našich hlasech bude záležet, dokážu si představit, že se ty strany rády přizpůsobí. Konzistentně držíme názory a nejsme nikdy kam vítr, tam plášť.

Pochopitelně platí že bychom nikdy nebyli součástí vlády, která by zradila program SPD. A když řeknu konkrétní programový bod, kde se bude lámat chleba, tak to bude o tom, zdali bude v programovém prohlášení vlády zákon o referendu s možností hlasování o členství v EU či v NATO.

Před třemi a půl lety jsme měli v podstatě hotové vládní prohlášení na základě jednání s hnutím ANO. A zlomilo se to tam, že na nás Andrej Babiš, který se vším ostatním souhlasil, tlačil, že tam jen nesmí být zákon o referendu, který by umožňoval občanům rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi.

Tím se zase dostáváme zpět k tomu, že ve Sněmovně, v tom prosazování zákonů a slibů, které jste dali svým voličům, stojíte víceméně osamoceně. Zároveň jste sám říkal že před třemi a půl lety po volbách jste měli hotové s ANO předběžné vládní prohlášení. Nebojíte se, že pokud by po volbách stavěl vládu Andrej Babiš, tak by se to mohlo opakovat? Znovu by vám nedovolil prosadit tento bod?

Před třemi a půl lety byla jiná situace než dnes. Určitě se budeme snažit jednat se všemi stranami, které chtějí prosazovat naše programové body. A kdyby to bylo hnutí ANO, tak s těmi budeme určitě jednat taky. Ale nedokážu si dost dobře představit jako premiéra Andreje Babiše.

Premiér Andrej Babiš ve vedení vlády neobstál, těžko si můžeme představit, že by v tom pokračoval. Tomio Okamura

Proč?

Protože prokazatelně důvěra ve vládu, kterou vede Andrej Babiš, klesla pod 20 procent podle průzkumů, které jsem viděl. Premiér Andrej Babiš tedy ve vedení vlády neobstál, protože ztratil důvěru drtivé většiny občanů a samozřejmě těžko si to můžeme představit, že by v tom pokračoval. To přeci ani nemá logiku, aby byl znovu takový člověk premiérem, když už mu to jednou nešlo.

Za sebe říkám, že Okamura vůbec v žádné vládě být nemusí. Rád vyměním teplé vládní korýtko za to, když se bude prosazovat program SPD. Musíme mít ale černé na bílém podepsaný program a já to chci včetně časového harmonogramu.

Hlavním dlouhodobým tématem SPD je téma migrace. Jste zastáncem toho nevpustit žádné migranty, v uvozovkách uzavřít hranice do České republiky. Přijde vám, že je z nějakého morálního hlediska správné takhle štvát lidi proti sobě a sbírat na tom politické body. Chápu, že to je téma, které táhne, ale je to správné dělat právě z migrace mucholapku na voliče, když je společnost už tak rozdělená?

Asi jste vůbec nečetl náš program a vůbec mu nerozumíte. Vy říkáte tomu, když poukazuji na fakta, na nebezpečí nelegální migrace a islamizace, štvaní. Já tomu říkám, pane redaktore, že váš dotaz je zcela odtržen od reality a trošku mě to zaráží u tak významného média. To, že SPD dbá na to, aby se dodržovaly zákony, a že odmítáme, aby se tady postupovalo nelegálně, je myslím přímo moje povinnost.

Říkáme, že je potřeba zajistit kontrolu hranic tak, aby nebyly hranice jako cedník a neprocházeli tady nelegální migranti.

Jde mi o to rozdělování společnosti. Jestli by nebylo lepší právě říct: „Dobře, těm můžeme pomoct. Ti jsou prověření...“ Ti lidi za to, co se tam děje vlastně víceméně nemohou. Já vím, že teď mě označíte za sluníčkáře a nevím co všechno dalšího. Ale oprostěme se od emocí, jak pomoci?

Když máte takovéto názory, vzal byste si rodinu na půl roku a za své peníze domů a potom nám sdělil své zkušenosti, nebo jenom sobecky z eráru, tak jako sluníčkáři, plácáte. Ukažte nám soužití, jinak to jsou jenom řeči.

Ukažte nám to. A pakliže nikdo z vás si za své peníze na půl roku do rodiny s malýma dětma nechce vzít dva mužské africké migranty, tak nám tady neříkejte tyto pokrytecké nesmysly. Tyto řeči z eráru umí plácat každý, já říkám, my tady nechceme žádné nelegální migranty.

V říjnu se budou konat volby do Poslanecké sněmovny. Předvolební průzkumy vám přisuzují dlouhodobě kolem nějakých devíti procent, na konci května jste se dostali dokonce na 13 procent. Vy sám často i na sociálních sítích ty výsledky předvolebních průzkumů bagatelizuje a úplně jim nevěříte. Zvlášť pokud tam vyplyne nějaký nižší výsledek pro SPD. Proč?

Není to zvlášť, když je tam nižší výsledek. Důvod je ten, že ani jedna výzkumná agentura dosud za celou moji krátkou politickou kariéru, a těch průzkumů a voleb už několik bylo, nedala SPD tolik procent, jaký byl náš skutečný volební výsledek. Náš volební výsledek byl vždy vyšší, než nám dala jakákoliv agentura v předvolebních průzkumech.

Nejpřesnější většinou bývají vnitrostranické průzkumy. Nechali jste si teď nějaký udělat? Jak jste tam dopadli?

Zadali jsme si náš vnitrostátní vnitrostranický průzkum u jedné z renomovaných agentur, od které průzkumy v médiích vycházejí. Dělají to všechny strany, abychom se podívali na strukturu voličů, na témata a tak dále. Teď v tuto chvíli, kdyby byly volby, tak podle našich odhadů a predikcí a podle toho, co jsme viděli, tak by výsledek SPD mohl být mezi třinácti až patnácti procenty.

Takže se to víceméně trefuje do toho průzkumu Data Collect z konce května, který vám přiřkl oněch 13 procent. A jaký výsledek očekáváte vy osobně? Kolik procent byste chtěl, abyste si splnil nějakou svou pomyslnou metu a SPD se stalo jakýmsi jazýčkem na vahách?

Naším cílem je prosadit program. Já budu spokojený s výsledkem, kdy by SPD mělo takovou pozici ve Sněmovně, abychom mohli být součástí vládní koalice. Jako součást vlády můžeme prosazovat naplno program nebo můžeme prosazovat co nejvíce naše volební priority. Ale já se soustředím upřímně řečeno ne na nějaké snění, ale na to abych teď naplno představoval občanům volební program, co jsme udělali ve Sněmovně a jaké zákony nám prošly.

V posledních průzkumech nabírá procenta také hnutí Přísaha Roberta Šlachty, jak se na toto nové hnutí díváte?

Já jenom odcituji z rozhovoru Roberta Šlachty pro Seznam Zprávy. Je to velmi krátká otázka a velmi krátká odpověď. Otázka novináře: Jaký bude vztah přísahy k EU? Odpověď Šlachty: Žádné referendum o vystupování, žádný Czexit. Já si myslím, že k tomu už není co dodávat. Je to probruselská prounijní strana. Takže vlastně Přísaha Roberta Šlachty má stejný postoj jako Piráti, STAN či TOP 09. V podstatě je to béčko hnutí ANO.

Pojďme trochu ke kampaním. Ve volebních novinách lákáte voliče na Český jarmark, kde si mohou nakoupit za nízké ceny, někdy jsou ty ceny až poloviční oproti těm v supermarketech. Obecně to ale na farmářských trzích bývá tak, že ty výrobky od malých farmářů bývají dražší než v supermarketech. Jak jste se vlastně dostali na ty ceny, které tam uvádíte? Dotujete ty ceny?

Budete překvapen, ale není to od malých českých zemědělců. Máme na to agenturu, jsou to větší výrobci. Chci zdůraznit, že to není Agrofert a Andrej Babiš. Agentura vlastně oslovila české výrobce potravin a domluvili jsme se, že oni tam budou prodávat své výrobky za pro ně rentabilní ceny. SPD to nedotuje, ani halíř jsme na nic nepřispěli.

Chceme nastavit zrcadlo a chceme ukázat, jak by to vypadalo, kdyby Česká republika byla v základních potravinách, které lze produkovat u nás, soběstačná. A že ty ceny můžou být opravdu férové a přijatelné.

Jde něco z výtěžku pro SPD, na kampaň? Nebo to jen hnutí zastřešuje a je fakticky pořadatelem?

Z těch peněz nejde SPD ani jeden halíř. Veškerý zisk jde prodejcům, pakliže na tom nějaký zisk mají. Ale mám informace, že ty ceny jsou takové, za kterých je to pro ně rentabilní, včetně jejich marže. My akorát poskytneme prostor, stánky a pak tam máme svůj vlastní program na pódiu.

Někteří bývalí členové, kteří odešli nebo byli vyloučeni z hnutí, tvrdí, že SPD je hnutí jednoho člověka. Jak to tedy je? Je SPD hnutí jen o osobě Tomia Okamury, nebo i o někom dalším, případně o kom?

Pane redaktore, má smysl komentovat pomluvy neúspěšných politiků, kteří se neprosadili v rámci členské základny ani si nezískali důvěru ve svých místních organizacích. Je nás asi šest tisíc a já je ani neznám. Co ale zbývá člověku, který měl nějaké ambice a ani na místní úrovni místní organizace SPD nezískal důvěru ostatních, protože mu lidi prostě nevěřili – odejít a šířit pomluvy.

Narážím i na to, že za hnutí komunikujete primárně vy, případně místopředseda Radim Fiala. Nikdo jiný téměř nemluví, vše jde přes tiskový odbor.

Děkuji za tu podanou ruku. Prosím pozvěte na Novinky co nejčastěji do rozhovoru naše lidi. My tady máme skutečné odborníky.

Například poslanec Miroslav Rozner nedorazil do Otázek Václava Moravce.

Udělal to výborně. Mohl jít do televize a říct své názory, ale on řekl, že do manipulativního pořadu Otázky Václava Moravce, kam šest let nepozvali předsedu Tomia Okamuru, nepůjde.

Ještě jedna věc by mě zajímala. Z vašich úst i z úst členů SPD často zaznívá, že chcete něco prosadit pro „slušné a pracovité lidi“. Co je podle vás definice slušného pracovitého člověka, kdo to je?