Odborníci bijí na poplach: Děti pandemii odskákaly nejvíc, topí se v depresích

Z poznatků České asociace streetwork vyplývá, že psychické problémy se projevují i u mladších dětí, nejen u teenagerů. „Psychika mladších dětí dost závisí na psychice dospělých okolo nich, také informace o světě mají zprostředkované dospěláky. Pokud tedy kolem sebe nemají dospělé, kteří by jim srozumitelným a přijatelným způsobem vysvětlili, co se děje, jsou zmatené, nejisté, a tudíž se zesilují pocity ohrožení, strachu nebo úzkosti. U citlivých dětí se pak snadněji může rozvinout porucha emocí nebo chování nebo duševní onemocnění,“ řekla Novinkám Zikmundová.

Osobně se snažila pomoci například tatínkovi, který je sám na dva syny ve věku deseti a dvanácti let. „Chlapci vykazují známky agresivity, mají rizikové myšlenky na úrovni skupinového násilí. Sledují servery s násilným obsahem a hrají agresivní hry, každý ve svém pokojíčku sedm až osm hodin denně. Ozvali se nám jejich učitelé, že mají vážné obavy a strach, protože si kluci píšou do sešitu, že chtějí školu vystřílet,“ popsala Laurenčíková.

„Když jsme se pak sešli, zjistili jsme, že táta prostě nemá na kluky kapacitu, je na ně sám, nemá nikoho, kdo by mu pomohl, a aby rodinu uživil, tak musí být dvanáct hodin v práci. Tak jsme řešili, jak to udělat, aby kluci měli i jiné příležitosti, jak trávit svůj volný čas, chodili pravidelně na kroužky a o víkendu jezdili třeba se Skautem ven do přírody,“ dodala.

Některé takové děti mohly alespoň v dalších fázích pandemie chodit do školy na individuální konzultace s učiteli nebo asistenty. „To jsme pro ně prosadili. Pořád ale zůstalo podle dat České školní inspekce přes 10 tisíc dětí, které neměly se školou vůbec žádný kontakt. A my upozorňovali, že právě to jsou děti, které žijí v tak rizikovém prostředí, že se nedokážou bez pomoci rodičů se školou ani spojit. To byly často děti na ubytovnách, v azylových domech a z domácností, kde je normou násilí či závislosti, či domácností, které řešily problémy s výpadky příjmů. Za těmito dětmi by tak přímo do jejich prostředí měla podpora aktivně přijít,“ dodala speciální pedagožka.