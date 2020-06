Od polské hranice vrátila policie stovky lidí. Zapomněli na karanténu

Polsko v sobotu po třech měsících zrušilo omezení na hranicích a mnoho Čechů toho chtělo využít k cestě do Polska za nákupy či turistikou. Neuvědomili si však, že při návratu do ČR by se podle českých nařízení, která jsou platná do nedělních 24:00, museli prokázat negativním PCR testem, nebo by museli v ČR nastoupit karanténu.