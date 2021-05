Od 1. června by se mohli k očkování hlásit všichni starší 16 let

Od 1. června se budou moci k očkování registrovat všichni lidé starší 16 let. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Připomněl, že už v noci na pondělí se otevírá registrace pro skupinu 35 až 39 let.