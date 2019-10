Ochránci koček se bojí o útulky

Zákon už dnes přikazuje nahlašovat zatoulaná zvířata obci, a ačkoliv podle Červíčkové jde pouze o formulační zpřesnění, které by mělo zamezit například ilegálním množírnám, chovatelé koček mají obavy, že by tak přestaly existovat malé soukromé útulky a dočasné azyly, které dnes často zvířecí útulky suplují.

„Problémy, které známe z praxe, jsou tyto: existují obce, které nemají zájem pečovat o kočky, ale některé ani o psy. Některé obce nemají finance na stoprocentní pokrytí péče o zvířata nalezená v jejich katastru. Co by se stalo s tisíci zvířaty v útulcích, které smlouvy s městy nemají?“ píše organizace ve svém prohlášení, které zveřejnila na internetu.

Že by s takovou formulací v zákoně mohl být problém, připouští i veterinář Jiří Žák. „Záměr je zřejmě správný, ale může to skřípat. Dnes má obec povinnost postarat se o nalezené zvíře a větší města staví vlastní útulky či záchytné kotce. U psů problém není, ale kočky obce řešit nechtějí,“ řekl Právu Žák.

„Lépe by bylo zákon napsat tak, že obec má povinnost mít zařízení, kam bude umisťovat nalezená zvířata, včetně koček, než že soukromý provozovatel bude mít povinnost takovou smlouvu uzavřít,“ dodal Žák. Řekl také, že obci by měly hrozit sankce, pokud odmítá řešit toulavá zvířata.

Vyděšeni jsou ale i provozovatelé menších soukromých útulků. „Je to strašný nesmysl, dopadlo by to tak, že bychom po dvanácti letech museli náš útulek zavřít. Dvanáct let se totiž snažíme domluvit spolupráci s obcí Bučovice, což oni striktně odmítají,“ řekl Právu Marek Blaško, provozovatel útulku Tibet v Bučovicích.