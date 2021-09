Česko pošle Izraeli na zálohách za rakety víc, než se čekalo. Máme na to, tvrdí obrana

Česko by mělo do roku 2024 poslat izraelské vládě zhruby čtyři miliardy korun na zálohách za dodávku mobilního protiletadlového raketového systému SHORAD, ačkoliv se původně mluvilo o částce 1,8 miliardy. Ministerstvo obrany změnu rozložení a výše záloh vysvětluje tím, že mu to umožňuje rozpočet.