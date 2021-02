Obrana dostala půlmiliardovou pokutu za nákup vrtulníků

„Nelze přistoupit na fakt, že jsme měli vyřídit námitku někoho, kdo nám není schopen dodat, co požadujeme, a nebyl námi nikdy napřímo osloven. To je z pohledu zajištění obranyschopnosti České republiky nepřijatelné, protože to může modernizaci armády zpozdit o měsíce až roky. Stojíme si za naším postupem a považujeme ho za správný. Za zcela neadekvátní považuji i výši vyměřené sankce,“ uvedl ve vyjádření ministr obrany Lubomír Metnar, který smlouvu podepsal.