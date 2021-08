Obklopil nás oheň a zůstali jsme odříznutí od vody, popsal hasič zásah v Řecku

„Už cesta byla náročná. Dva tisíce kilometrů do Atén, kde jsme měli být nasazeni, se zvýšilo na zhruba 2400 kilometrů. Poslali nás hasit na poloostrov Peloponés,“ říká Radek Novotný z Břeclavi.

Před pár lety hasil les u Bzence, nedávno se zapojil do prací na likvidaci následků tornáda, jako strojník byl členem týmu směřujícího do Řecka.

Než přijeli do Atén, Řekové za přispění speciálních ruských letadel ovládli situaci. V plamenech byl ale poloostrov Peloponés. Tam 9. srpna dorazili do vesničky Doxa. Rozbili tábor a pustili se do hašení.