Vláda už nemá důvěru, měla by skončit, míní politologové. Na řadě by byl Zeman

„Vláda by asi měla skončit a nastoupit by měl někdo jiný. Je tu vidět i to duševní vyčerpání, které se potom projevuje do neustálých změn toho, co se hlásá. Podle mě je to opravdu v této situaci, při těch počtech nemocných a mrtvých, asi nejrozumnější řešení, o kterém ale zjevně premiér zatím neuvažuje,” řekl Novinkám politolog Lubomír Kopeček z brněnské Masarykovy univerzity.

Podle Josefa Mlejnka z Karlovy univerzity by současný kabinet měla nahradit vláda národní záchrany složená ze zástupců všech parlamentních stran. „Nejčistší řešení, které by bylo logické, je, že vznikne nová vláda národní záchrany, kde budou zastoupeny všechny parlamentní strany. Ta převezme řízení opatření proti epidemii a měla by mít větší důvěru veřejnosti, protože jsou to jimi přímo volení zástupci,” nadnesl politolog.

Do doby, než by se tak stalo, by podle něj opozice měla dovolit vládě prodloužit nouzový stav, který má skončit v sobotu, a nechat ji zpřísňovat opatření.

Kritika nestačí, je třeba jednat

„Epidemická situace se rapidně zhoršuje, nic jiného se nedá dělat. Opatření se zpřísnit musí, a pokud pandemický plán nebude platit v pondělí, tak se nedá nic dělat. Sněmovna by měla prodloužit nouzový stav, nechat vládu dál zpřísňovat, a zároveň začít jednat. Už nestačí jen kritizovat vládu, co všechno dělá špatně. Je třeba převzít inciativu tímto způsobem,” doplnil Mlejnek.

Podobného názoru je také politolog Ladislav Mrklas z pražského CEVRO institutu. Ten nynější kroky vlády označil za chaos. „Jeden den říkám něco, druhý den říkám něco úplně jiného. Neustále mluvím jen o nástroji, kterým je nouzový stav, ale nemluvím o tom, jaké mám řešení,” popsal Mrklas ve zkratce fungování vlády.

Právě nekoncepčnost a zmatená komunikace mohou podle něj za to, že vláda nemá příliš velkou důvěru občanů a část z nich nastavená protiepidemická opatření odmítá dodržovat.

„Odhodlání lidí dodržovat opatření každým dnem slábne, tím více, jak vláda neustále mění názory a nepřichází s žádným skutečným a propracovaným plánem. Jediné, co dělá, tak se snaží komunikovat směrem ke svým voličům, kteří jsou pro ta tvrdší opatření, nic víc ta vláda nedělá,” míní Mrklas.

Důvěra občanů ve vládu při nule

I podle Kopečka důvěra lidí ve vládu výrazně slábne. „Těžko říct, co v tuto chvíli vláda vlastně činí, protože důvěra veřejnosti při neustálých změnách se opravdu začíná blížit nule,” uvedl.

Mrklas se shoduje se svými kolegy i v tom, že vláda už nemá jinou možnost, jak získat ztracenou důvěru občanů, než odstoupit. Problém ovšem vidí v tom, že řešení krize by přešlo podle něj do rukou prezidenta Miloše Zemana.