Nový provozovatel Šlechtovy restaurace je téměř vybrán

Vznik barokního loveckého zámečku v Královské oboře se datuje k roku 1691, v polovině 19. století byla budova přestavěna do neogotické podoby. To už sloužila jako restaurace, v roce 1833 si budovu pronajal Václav Šlechta, jehož rodina se o vše starala do doby po roce 1948. Následně byla Šlechtova restaurace znárodněna, několikrát vyhořela, postihly ji v roce 2002 povodně, hloubily se pod ní tunely městského okruhu, a to s velkým propadem zeminy ve vzdálenosti asi sto metrů od restaurace.