Respirátor i za 777 korun. Stát podle NKÚ podcenil přípravu, zakázky provázel chaos

Za nákupy osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků ministerstva zdravotnictví a vnitra loni od začátku roku do konce srpna zaplatila 8,5 miliardy korun, a to včetně dopravy a souvisejících služeb. Uvedl to v pondělí Nejvyšší kontrolní úřad, podle nějž stát podcenil přípravu na pandemii.