Nic jsme USA neslíbili, vzkázal Babiš KSČM

Zároveň se ohradilo proti Pompeově vzkazu, že by zapojení Ruska a Číny do dostavby Dukovan nebo sítí 5G oslabilo českou bezpečnost.

„Panu Pompeovi jsem řekl, že je to soutěž, do které zasahovat nebudeme, a že stejně jsou po světě konsorcia, kde spolupracují třeba Rusové, Němci i Francouzi. Jde nám o to, aby vyhrál nejlepší dodavatel, který zaručí efektivní, moderní zdroj a postaví jej včas. Bezpečnost si pohlídáme, aby nějaká cizí moc nemohla mít vliv na naši energetickou bezpečnost. U 5G říkáme, že by se EU měla snažit najít jednotnou pozici, což se nedaří,“ řekl.