Nevyjádřil jsem se úplně akurátně, omluvil se Babiš za slova o nechutné Pirátce

„Je pravda, že co se týče paní Pirátky, tak jsem se asi nevyjádřil úplně akurátně, za to se omlouvám jí i vám," uvedl Babiš. Dodal, že se o něm ví, že mluví „blbě česky”, takže své vyjádření původně nepovažoval za problém.

Richterová se ve Sněmovně Babiše ptala na údajný návrh přestat zveřejňovat aktuální data o úmrtích s covidem-19. „Jste skutečně nechutná. Vám nevadí, že tady jsou nějací pozůstalí? Vám to dělá radost, kolik lidí zemřelo? Asi ano,” odpovídal Babiš. Richterová zareagovala slovy, že se nebude snižovat k nechutným osobním útokům.

Richterová ČTK napsala, že namístě by byla především omluva těm, kteří kvůli premiérovu váhání před krajskými volbami nyní trpí. „Včetně krachujících firem či obchodů a pozůstalých," uvedla. Skvělé by podle ní bylo i to, kdyby zaznělo nějaké poučení. „Třeba, že lídr musí být ochoten říkat i nepříjemné pravdy. Proto se nyní ptám předsedy vlády na doporučení ohledně Vánoc," dodala.