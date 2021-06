Nákup 47 tisíc neprůstřelných vest za 1,7 miliardy se zasekl

„Balistické vesty od STV Group neprošly vojskovými zkouškami. Teď se řeší, jaký bude další postup,“ řekl Právu mluvčí obrany Jan Pejšek. V praxi to znamená, že obrana buď umožní firmě složit reparát v dalších zkouškách, nebo zakázku zruší a vypíše nové výběrové řízení.

To by byl ale problém pro velení armády, protože vestám, které vojáci hlavně v zahraničních misích používají, brzo skončí životnost a sníží se jejich balistická ochrana. Poté by, jako už předtím několikrát, obrana nakoupila vesty napřímo od alianční agentury NSPA nebo z USA. Takové urgentní nákupy se ale v minulosti vždy prodražily.