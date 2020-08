Nablýskaní veteráni prozářili Slovácko

Před polednem pak nablýskané stroje vyrazily z Masarykova náměstí na zhruba 80 kilometrů dlouhou soutěžní trať, která vedla přes Buchlovice, Bzenec, Strážnici a Kunovice do Starého Města. Účastníci jubilejního 20. ročníku jízdy historických vozidel nazvané Veteráni Moravským Slováckem dorazili z celé republiky i ze Slovenska.

Raritní vozidlo tři roky spravovali

„Přijeli jsme s rodinou až z Lanškrouna. Máme zde tři historické vozy,“ řekl Právu Pavel Beran. „Já pojedu s francouzským vozidlem značky Chenard-Walcker z roku 1912. Je to jeden z prvních staříčků na loukoťových dřevěných kolech, brzda pouze symbolická. Ta je jenom železná na kardanu, takže brzdí jenom železo na železo. Kopce to nemá rádo, ale jinak je to náš miláček,“ dodal Beran.

S rodinou si stroj dovezl z Dánska. „Byl to šrot. Do kupy jsme ho dávali několik let. Dělali jsme komplet motor, karoserii, nová kola,“ přiznal Beran. Jeho syn odřídil spanilou jízdu veteránů s historickým Fordem T, dcera pak se Škodou 4 R.

Většina vozů a motocyklů na slováckém srazu veteránů byla vyrobena do roku 1945. Jednu z mála výjimek představoval automobil Talbot Lago T 26 GS z roku 1948. „Těch aut nebylo vyrobeno moc a na každém byla zakázková karoserie. Takže tohle je auto s velmi vzácnou karoserií od francouzské firmy Figoni. Jezdím s ním třetím rokem,“ řekl ČTK jeho spolumajitel František Kudela z Kroměříže.

Na veteránských srazech v České republice byl vůz k vidění poprvé. V minulých letech s ním však Kudela spolu se synem uspěl na soutěžích v Kalifornii, Francii i Velké Británii. „Auto jsme koupili nabourané v Americe a tři roky jsme ho spravovali. Bylo na něm hodně práce, ale stálo to za to. Má motor 4,5 litru, šestiválec, 220 koní a těch 180 kilometrů to ještě běhá,“ uvedl Kudela.

K vidění bylo na setkání i několik historických hasičských vozů. Jeden z nich přijel do Hradiště předvést Jaroslav Koníček z Popovic na Slovácku.

„Stroj vlastním deset let. Jde o Tatru 17/31. Je zajímavá tím, že má vodou chlazený motor, na rozdíl od všech dalších tater, které jsou chlazené vzduchem. Byla před druhou světovou válkou postavená jako limuzína, ale za druhé světové války, aby nebyla zkonfiskovaná, ji tehdejší majitelé přestavěli na hasičský vůz. A tak zůstala zachována dodnes,“ řekl Právu Koníček.