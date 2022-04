Na Zlínsku si uprchlíci dopravu platí

Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský kraj. V těchto regionech mohou ukrajinští uprchlíci ubytovaní mimo větší města ve vzdálenějších vesnicích jezdit zadarmo do střediskových obcí na úřady či k lékaři pro různá potvrzení kvůli škole svých dětí či do zaměstnání.

Lidé z Ukrajiny, kteří utekli před válkou, mají bezplatnou regionální dopravu na území všech krajů sousedících se Zlínským. V Moravskoslezském kraji už od 9. března, a to až do odvolání. Tamní krajský úřad chce těmto lidem co nejvíce vyjít vstříc v jejich nelehké situaci. Morální hlediska v tomto případě převýšila ekonomický přínos, který by byl beztak zanedbatelný.