Na Vysočině evakuovali dětský tábor

Teplo bude až do poloviny září

Teplo bude až do poloviny září Počasí

Bouřky by měly být v Česku i v sobotu, výstraha je vydána téměř pro celé území ČR a výjimkou Moravskoslezského a části Olomouckého kraje od 12:00 do 20.00. Neměly by ale být tak silné jako v pátek.