Na Táborsku staví vysokotlakový plynovod pomocí pluhu

Potrubí pokládá do země speciální pluh, který se skládá ze dvou částí. Tou první je tahač, který je zodpovědný za pohyb a rychlost pokládky, druhou částí je pak pluh, který díky tahači ryje do země díru a pokládá do ní ocelové potrubí plynovodu přesně do naprojektované polohy a hloubky.