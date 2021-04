Na nečinnost SÚKL doplácejí i pacienti, tvrdí právník

„Velice často narážím na to, že některé léky nejsou hrazené pojišťovnami, ale přitom je potřebuje širší okruh nemocných, a tak se generují tisíce žádostí ze špitálů na revizní lékaře pojišťoven místo toho, aby to SÚKL schválil sám a rychle,“ popsal svou zkušenost Dostál. Pacienti jsou tak dlouho v nejistotě, jestli jim bude léčba proplacena.

Nejistá léčba

To je i příběh Eleni Zíkové. Ženě diagnostikovali v roce 2019 rakovinu prsu. Proplácení vhodného léku ze zdravotního pojištění od­souhlasil SÚKL podle serveru iDnes až letos. Léčbu si jinak pacient hradí ze svého nebo požádá pojišťovnu o výjimku z úhrady.

„Je to strašná administrativa a všichni doktoři i pacienti na to nadávají. Je to ale jediná možnost, jak pacientům pomoct, protože SÚKL je pomalý,“ dodal Dostál.

Při rozhodnutí o registraci vzácných léků se podle něj SÚKL „často vymlouvá“, že je řízení pomalé kvůli neaktivitě farmakologických společností nebo pojišťoven.

„Tato výmluva je dle mého názoru lichá. SÚKL může rozhodnout i z úřední povinnosti a když strany nedodávají důkazy, tak je k tomu může nejrůznějším způsobem vést nebo vykládat v jejich neprospěch. Ale v tomto je SÚKL pasivní,“ myslí si Dostál, který je expertem pirátů na zdravotnictví.

Pojišťovny si naopak stěžují na velké prodlevy při revizi úhrad léků, která by mohla vést ke snížení ceny. Na překročení lhůt o více než 400 dnů upozornilo Právo v úterý v souvislosti s žádostí pojišťoven na revizi cen léků na roztroušenou sklerózu.

Svaz zdravotních pojišťoven v žádosti upozornil na to, že kvůli „nečinnosti a prodlení ze strany SÚKL vydají pojišťovny každý měsíc navíc částku ve výši 34 milionů korun“.

Podobně to vidí i Všeobecná zdravotní pojišťovna. „Byť jsme se k tomuto konkrétnímu podnětu ostatních zdravotních pojišťoven nepřipojili, lze konstatovat, že informace v něm uváděné jsou v souladu se skutečností,“ sdělil Právu mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Úřad: Dříve rozhodnout nešlo

Výhrady ke špatnému hospodaření SÚKL odmítá a tvrdí, že dříve rozhodnout nešlo. „Například kvůli rozsáhlým vyjádřením účastníků tohoto správního řízení nebo odvolávání se jeho účastníků v průběhu. O dvou podaných odvoláních muselo rozhodnout ministerstvo zdravotnictví,“ napsala Právu mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Ústav se odvolává i na to, že současně řešil i další cenová a úhradová řízení. „Celkový počet zahájených řízení přesáhl v loňském roce 1500 řízení,“ upřesnila mluvčí.

Podle právníka Dostála je taková prodleva extrémní. „Čtyři sta dnů je naprosto absurdní časový úsek. Když si vezmete, že ke změnám cen dochází na trhu relativně rychle,“ řekl Právu Dostál.

Problém s proplácením léčiv je podle něj mnohem rozsáhlejší a vina je i na straně pojišťoven.

„Pojišťovny ve vyjednávání o smlouvách s poskytovateli nejsou dostatečně aktivní a SÚKL v podstatě nenese žádnou odpovědnost za vyvážené hospodářství, on v podstatě nenakupuje,“ doplnil. Zdravotní pojišťovny by podle něj nemusely SÚKL o revizi vůbec žádat, kdyby tlačily farmaceutické firmy, ať vykazují racionální ceny.

Výbor to prošetří

Nečinností SÚKL se bude ve středu zabývat zdravotní výbor Sněmovny, téma chce na něm přednést komunistická poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

„Pokud je to opravdu realita a opravdu se bavíme o takových částkách, je to pro mě nepředstavitelné. Neumím si představit, že bychom to mohli přejít,“ řekla Právu Jírovcová.

„Určitě se o tom budeme bavit na zdravotním výboru, kde snad budeme mít víc informací,“ potvrdil Právu člen výboru Miloslav Janulík (ANO).

„Delší dobu se proslýchá, že úhradové vyhlášky u určitých léků nehradí tu nejlevnější možnou dostupnou variantu. Vzbuzuje to otazníky, jestli za tím není lobbing farmaceutických firem,“ řekl Právu předseda SPD Tomio Okamura. „Pochybení ředitelky SÚKL Ireny Storové se postupně kumulují. Začalo to už na jaře, kdy v zásadním okamžiku na začátku pandemie odletěla na dovolenou na Kubu,“ dodal.

„Ukazuje se, že SÚKL se nevěnoval tomu, čemu měl, a stojí to prostředky. Místo toho se věnuje monitoringu denního tisku a sleduje, co jaké médium píše o lécích na covid,“ narážel poslanec za ANO Patrik Nacher na výzvu SÚKL Právu kvůli článkům o ivermektinu.

Ceny řeší celá Evropa

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a lékař Vlastimil Válek ale upozornil na to, že problém tvorby cen léků řeší celá Evropa.

„Říct, jaká je cena léku, je velmi problematické a záleží to na mnoha faktorech. Ceny léků neurčuje nabídka a poptávka, systém je sociálně solidární a zásah do něj může mít fatální následky,“ řekl Právu Válek.

„Nečinnost SÚKL by se mohla řešit direktivním krokem ministerstva zdravotnictví, ale na to by se muselo změnit několik zákonů,“ dodal. Takovou změnu podle něj připravoval bývalý ministr Adam Vojtěch (za ANO), který ale loni v září rezignoval, a po něm se v úřadu vystřídali další tři ministři.

Exministr Vojtěch si ale nemyslí, že by ústav cokoliv zanedbal. „Kritika není podle mého názoru namístě. Vydání rozhodnutí k revizi úhrad předcházel složitý proces, v jehož průběhu často dochází k odvolávání účastníků, kterých speciálně při této revizi bylo velké množství včetně dvou odvolání na MZ v daném čase,“ řekl Právu.