Na hlavním nádraží otevřeli podchod na Žižkov. V Praze vznikla také nová stanice

Výstup na Žižkově z podchodu je plně bezbariérový, k dispozici je schodiště, dvojice eskalátorů a výtah. Na podchod pak navazuje pěší trasa ústící do Seifertovy ulice.

„Předtím to tu vypadalo opravdu zcela necivilizovaně, lidé využívali nejbližší možnou cestu přes všechny koleje tady na hlavním nádraží. To bylo zaprvé zakázáno a zadruhé to byla cesta velmi nebezpečná,” vysvětlil místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš.